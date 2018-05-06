Гол и два ассиста Кузнецова вывели «Вашингтон» вперед в серии с «Питтсбургом»
«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон, Бретт Коннолли, российский нападающий Евгений Кузнецов, который также отметился двумя результативными передачами, Якуб Врана, Ти Джей Оши и Ларс Эллер.
У гостей авторами голов стали Джейми Олексяк, Сидни Кросби и Патрик Хернквист.
Счет в серии сстал 3-2 в пользу «Вашингтона».
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 5-й матч
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)
0:1 — Олексяк (Брассар, Шири) — 02:23,
1:1 — Карлсон (Кузнецов, Оши) — 18:22 (5x4),
2:1 — Коннолли (Врана, Эллер) — 18:55,
2:2 — Кросби (Кессел, Шульц) — 24:43 (5x4),
2:3 — Хtрнквист (Малкин, Кессел) — 27:45 (5x4),
3:3 — Кузнецов (Врана, Нисканен) — 40:52,
4:3 — Врана (Овечкин, Кузнецов) — 55:22,
5:3 — Оши — 58:29 (en),
6:3 — Эллер (Бигл) — 59:54 (en)