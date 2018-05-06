В Армении ответили на вопрос о смене гражданства Медведевой

Представители Федерации фигурного катания республики Армения (ФФКРА) отказались комментировать информацию о том, что российская спортсменка Евгения Медведева намерена получить армянское гражданство и выступать за ее сборную на международных соревнованиях, сообщает «РИА Новости».

«Мы не можем прокомментировать эту информацию», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Медведева переедет в Канаду и сменит спортивное гражданство с российского на армянское, т.к. отцом фигуристки является армянский бизнесмен Арман Бабасян.