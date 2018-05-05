Бывшая баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА

Руководство клуба «Милуоки Бакс» намерено начать переговоры с бывшим разыгрывающим защитником женской сборной России по баскетболу Бекки Хэммон об ее назначении на пост главного тренера клуба, сообщает ТАСС.

По информации ESPN, переговоры будут носить статус собеседования. Помимо Хэммон, боссы «Милуоки» рассматривают остальные варианты на данную должность.

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На данный момент Хэммон является ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Сперс».

В текущем сезоне «Милуоки» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НБА и прошел в плей-офф, где в первом раунде уступил клубу «Бостон Селтикс» с общим счетом 3-4.