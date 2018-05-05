В «Динамо» рассчитывают пробиться в еврокубки в следующем сезоне

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич оценил перспективы бело-голубых пробиться в еврокубки в ближайшие годы.

«Думаю, сейчас забраться на шестое место очень тяжело. Самое главное для нас — сохранить прописку в премьер-лиге. Сомневаюсь, что по итогам этого сезона вообще было реально попасть в еврокубки.

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Может быть, по итогам следующего чемпионата это получится. Нам нужно немного усилиться. А так у нас хорошая команда — думаю, через год «Динамо» сможет бороться за места в еврокубковой зоне», — цитирует Шуньича газета «Известия».

После 28-ми туров РФПЛ сезона-2017/18 «Динамо» занимает 11 место, имея в своем активе 34 очка.