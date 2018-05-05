Тренер сборной Швеции: у России на ЧМ-2018 в Дании хорошо организованная команда

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг оценил состояние российской национальной команды на чемпионате мира, который стартовал в Дании.

«Тяжело сравнивать Илью Воробьева и Олега Знарка. В любом случае у России здесь хорошо организованная команда. Будет интересно сыграть против них, но это будет не так скоро, потому что до этого матча нас ждут игры с другими соперниками, в данный момент мы думаем о них», — цитирует специалиста ТАСС.

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Воробьев исполняет обязанности главного тренера сборной России вместо Знарка. Под его руководством россияне разгромили команду Франции в первом матче турнира.

Ранее сборная Швеции одолела белорусов со счетом 5:0.

Шведская команда встретится с Россией в заключительном матче группового раунда 15 мая.