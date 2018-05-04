21-летний футболист умер от удара молнии

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Южноафриканский футболист клуба Луанда Нцхангасе, выступающий в клубе «Марицбург Юнайтед», скончался в результате полученных повреждений от удара молнии, сообщает «Советский спорт».

21-летний нападающий пострадал 1 марта во время товарищеского матча. Нцхангасе был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. Спустя два месяца, 4 мая, он скончался.

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«Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока, с огромным потенциалом. От имени «Марицбург Юнайтед» хотим выразить искренние соболезнования семье Нцхангасе», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что во Франции скончался защитник Самба Диоп.