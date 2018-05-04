Федор Емельяненко станет почетным гостем чемпионата России по ММА

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА 2018 года в Челябинске. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство.

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Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны. Наши спортсмены не только показывают хороший результат на чемпионате России, но и успешно выступают в промоушенах с мировым именем», — сказал Емельяненко.

Ранее американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир после проигрыша россиянину Федору Емельяненко в четвертьфинале Гран-при Bellator может провести бой в ACB.