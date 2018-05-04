Президент ВФЛА выразил сожаление по поводу отстранения пяти ходоков

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал отстранение пяти российских ходоков от участия в командном чемпионате мира в Китае решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Слова функционера приводит ТАСС.

«Мне очень жаль спортсменов, которые так долго ждали допусков для участия в международных стартах и усиленно готовились к этому турниру», — сказал чиновник.

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Шляхтин также ответил на вопрос о том, кто виноват в произошедшем.

«Я думаю, часть вины нужно возложить и на них самих, ведь все многократно были извещены о том, что во избежание проблем нельзя конктактировать с дисквалифицированными тренерами. Также ответственность за случившееся должны нести тренеры и организаторы сбора в Киргизии.

Первый урок, когда был замечен дисквалифицированный тренер Владимир Казарин, не пошел впрок. Сейчас удар по нашей легкой атлетике был нанесен куда сильнее», — подчеркнул глава ВФЛА.

Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.