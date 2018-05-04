Боец Александр Емельяненко намерен досрочно победить бразильца Гонзагу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против бразильца Габриела Гонзаги на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

«Основная задача — победить. Я никогда не планирую заранее как вести бой, все происходит спонтанно и неожиданно. В большинстве случаев все планы рушатся. Многие бойцы горят, теряются, когда наметят какой-то план, выходят — а он не получается, и они не знают, что делать», — цитирует Емельяненко ТАСС.

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По словам российского бойца, он намерен одержать досрочную победу над 38-летним бразильцем.

«У меня очень большой объем знаний, как борцовских, так и в плане ударной техники, поэтому я не планирую как выйду: ударю или поборю, сделаю болевой или удушающий. Я планирую, как и любой боец, закончить бой досрочно. Как это будет — уже увидим по ходу самого боя», — сказал Емельяненко.

Бой между россиянином и Гонзагой пройдет 5 мая.