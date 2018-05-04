«Бостон» вновь обыграл «Филадельфию» в матче плей-офф НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Терри Розир Twitter «Бостон Селтикс»

«Бостон Селтикс» дома одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 108:103, сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джей Джей Редик, записавший на свой счет 23 очка.

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У «Бостона» 21 балл набрал форвард Джейсон Тейтум.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Селтикс».

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 2-й матч
«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28)
«Бостон Селтикс»: Тейтум — 21, Розир — 20, Смарт — 19, Браун — 13, Хорфорд — 13, Моррис — 11, Бэйнс — 5, Монро — 4, Ларкин — 2, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе, Оджелей
«Филадельфия Сиксерс»: Редик — 23, Ковингтон — 22, Эмбиид — 20, Шарич — 14, Белинелли — 11, Макконнел — 8, Ильясова — 4, Симмонс — 1, Бэйлесс, Андерсон, Джонсон, Луваву-Кабарро, Фульц, Холмс, Коркмаз