Защитник сборной Франции Косельни пропустит ЧМ-2018
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции по футболу Лоран Косельни получил серьезную травму в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с мадридским «Атлетико», сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, у Косельни обнаружен разрыв ахиллова сухожилия.
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Французский защитник вынужденно покинул поле на 12-й минуте встречи.
Отмечается, что Косельни не сможет помочь своей национальной сборной на чемпионате мира 2018 года в России.
На мундиале французская команда сыграет в группе С со сборными Австралии, Перу и Дании.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы.