Защитник сборной Франции Косельни пропустит ЧМ-2018

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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции по футболу Лоран Косельни получил серьезную травму в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с мадридским «Атлетико», сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, у Косельни обнаружен разрыв ахиллова сухожилия.

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Французский защитник вынужденно покинул поле на 12-й минуте встречи.

Отмечается, что Косельни не сможет помочь своей национальной сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

На мундиале французская команда сыграет в группе С со сборными Австралии, Перу и Дании.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы.