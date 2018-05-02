В Госдуме назвали имя возможного сменщика Жукова на посту главы ОКР

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предположил, кто может сменить Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР). По его мнению, им может стать первый вице-президент организации Станислав Поздняков.

«Мне кажется, что это будет Станислав Поздняков. Это заслуженный и известный человек, который прошел непростую школу Олимпиаде в Корее, который выстроил отношения с федерациями. Если будет он — будет хорошо. Будет кто-то другой — посмотрим. Мое мнение: Поздняков — неплохая кандидатура для руководителя Олимпийского комитета», — цитирует Свищева НСН.

Ранее Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы ОКР.