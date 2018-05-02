Экс-тренеру сборной Сальвадора запретили заниматься футбольной деятельностью

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение запретить бывшему тренеру сборной Сальвадора Рамону Марадиаге заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сообщает пресс-служба ФИФА.

В отношении Марадиаги, который в настоящий момент является главным тренером клуба первого по силе дивизиона Гондураса «Хутикальпа», было проведено расследование по поводу причастности 63-летнего специалиста в коррупции. Следствие было открыто 18 июля 2017 года.

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Отмечается, что Марадиага не сообщил ФИФА о встрече между игроками национальной команды и третьей стороной, которая обещала футболистам денежное вознаграждение за необходимый результат матча сборных Сальвадора и Канады. Позднее тренер заявил, что данное предложение было отклонено футболистами команды.

Марадиага признан виновным по двум статьям Кодекса этики ФИФА. Ему предъявлено обвинение в коррупции и мошенничестве. В связи с этим 63-летний специалист не сможет заниматься любой футбольной деятельностью в ближайшие два года. Запрет вступает в силу со 2 мая 2018 года.