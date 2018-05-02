Сборная России по хоккею прибыла в Данию

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Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

Соперниками сборной России в ходе группового этапа станут команды Франции, Австрии, Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

Ранее сообщалось, что форвард российской команды и петербургского СКА Никита Гусев из-за болезни пропустит старт чемпионата мира — 2018. В расположение сборной он прибудет ориентировочно 4-5 мая.