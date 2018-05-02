«Голден Стэйт» победил «Нью-Орлеан» во втором матче плей-офф НБА

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт» одолел «Нью-Орлеан» со счетом 121:116 во втором матче полуфинала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ТАСС.

Подопечные Стива Керра повели в серии со счетом 2:0. Следующая игра состоится 5 мая.

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Хозяевам впервые с 24 марта смог помочь защитник Стефен Карри, который восстановился после травмы. 30-летний баскетболист набрал 28 очков. Самым результативным игроком матча с «Нью-Орлеаном» стал Кевин Дюрант, на счету которого 29 очков. У гостей отличались Дрэймонд Грин, который сделал дабл-дабл из 20 очков и 12 передач, центровой Энтони Дэвис (25 очков, 15 подборов) и разыгрывающий Рэджон Рондо (22 очка, 12 передач).

Ранее сообщалось, что футболки Карри стали самыми продаваемыми в НБА.

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 2-й матч

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Нью-Орлеан) — 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30)