«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и повел в серии 1/4 финала Кубка Стэнли
«Виннипег» на своем льду победил «Нэшвилл» со счетом 7:4 в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Пол Штястны, Джейкоб Труба, Брэндон Танев, Дастин Бафлин и Блейк Уилер, оформившие по дублю.
У «Нэшвилла» отличились Майк Фишер, Пи-Кей Суббан, Остин Уотсон и Филип Форсберг.
НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 3-й матч
Виннипег Джетс (Виннипег) — Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — 7:4 (0:3, 4:0, 3:1)
Голы: 0:1 – Фишер (Хартман, Экхольм) – 04:53 (5x5),
0:2 – Суббэн (Форсберг, Джохансен) – 10:06 (5x4),
0:3 – Уотсон (Экхольм) – 17:35 (5x5),
1:3 – Штястны (Труба) – 22:38 (5x5),
2:3 – Бафлин (Литтл, Майерс) – 25:11 (4x4),
3:3 – Труба (Уилер, Штястны) – 25:29 (4x4),
4:3 – Бафлин (Лайне, Штястны) – 39:15 (5x5),
4:4 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 47:40 (5x4),
5:4 – Уилер (Шайфли, Бафлин) – 55:01 (5x4),
6:4 – Уилер (Шайфли) – 59:09 (en),
7:4 – Танев (Лаури) – 59:29 (en)