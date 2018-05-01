Журова: российские спортсмены находятся в ситуации хуже, чем у Родченкова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российские спортсмены находятся в ситуации хуже, чем бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Об этом сообщил НСН.

«Родченков сам себе всю эту историю сделал — первоначально обманывал здесь, теперь обманывает там. Конечно, он должен понести ответственность и предстать перед судом в Нью-Йорке или в России», — заключила олимпийская чемпионка.

Ранее Журова заявила, что Родченков косвенно признался в клевете на российский биатлон.