СМИ: женам футболистов сборной Англии предоставят охрану на время ЧМ-2018
Члены семей футболистов сборной Англии получат собственную охрану на время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, жены и подруги игроков полетят в Россию на борту официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии (FA).
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По соображениям безопасности, детали договоренностей между семьями футболистов и FA останутся в секрете.
Ранее сообщалось, что кубок чемпионата мира — 2018 по футболу прибыл во Владивосток.