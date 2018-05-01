Банк прекратил сотрудничество с ФИДЕ из-за санкций США против Илюмжинова

Один из швейцарских банков прекратил отношения с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в связи с тем, что глава спортивной организации Кирсан Илюмжинов входит в санкционный список США. Об это сообщает «Советский спорт».

По данным издания Financial Times, швейцарский банк еще 20 февраля 2018 года направил ФИДЕ письмо о том, что планирует закрыть счет организации 30 апреля.

Реклама

Исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен сообщил в письме к Илюмжинову, что организация вела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но ни один из них не захотел сотрудничать.

Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства.