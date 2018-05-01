СМИ: иностранные спортсмены пожаловались в IBU из-за допинга в России

Около 30 иностранных спортсменов обратились с письмами в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой наказать россиян, нарушивших антидопинговые правила, сообщает «Советский спорт».

По информации NRK, некоторые биатлонисты были недовольны решением IBU провести этап Кубка мира в Тюмени на фоне допингового скандала в российском спорте. В частности немецкие атлеты Арнд Пайффер и Эрик Лессер обращались к руководству Международного союза перенести этап в другую страну.

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В числе авторов писем числится и шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который отказался ехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира.

Отмечается, что с письмами в адрес IBU не обращались норвежские спортсмены. Эту информацию подтвердил президент Федерации биатлона Норвегии Эрленд Шлоквик.

Ранее Самуэльссон заявил, что в IBU давно присутствовала проблема, связанная с нарушением антидопинговых правил.