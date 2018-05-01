Стал известен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира — 2018

Федерация хоккея России (ФКР) опубликовала список игроков, которые выступят в составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает ТАСС.

Полный состав российской сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

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Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (все — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»);

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.