Адвокат Родченкова: мы встревожены ситуацией с отравлением Скрипалей

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является предупреждением для всех осведомителей. По словам адвоката, Родченков находится в опасности, передает «Советский спорт».

«Конечно, мы очень встревожены, последние инциденты являются свидетельством криминальных действий России. И такое встречается не впервые, там довольно богатая история аналогичных действий.

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Мы понимаем, что пока в России действует нынешний режим, Родченков находится в опасности, ему приходится жить с мерами предосторожности. Но также мы считаем, что он надежно защищен и находится в безопасности», — цитирует Уолдена Inside the Games.

Ранее сообщалось, что Родченков подал иск против российского бизнесмена Михаила Прохорова.