Российских легкоатлетов могут лишить возможности выступать из-за ситуации с Чегиным

Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) рассмотрит возможность лишения российских ходоков нейтрального статуса, позволяющего им выступать на международных соревнованиях в период, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) еще не восстановлена в своих правах. Об этом сообщает ТАСС.

Панель ИААФ задумалась о таких мерах после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в тренировочных мероприятиях россиян.

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«Антидопинговая панель ИААФ оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах.

Указанная ситуация с Чегиным представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года, и этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке», — говорится в заявлении.

25 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило в ВФЛА требование объяснить участие Чегина в тренировках спортсменов сборной России по спортивной ходьбе в Караколе. По этому делу проводится расследование.

Чегин был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА в 2016 году за неоднократные допинговые нарушения его воспитанников.

Ранее три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в ИААФ на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе.