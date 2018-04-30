Борцы сумо довели до слез младенцев под крики судьи

В Токио состоялся ежегодный фестиваль «Наки Сумо», в ходе которого сумоисты должны доводить до слез младенцев, сообщает «Советский спорт».

Английское издание Daily Mirror информирует, что борцам дали в руки детей в возрасте до года. Сумоисты начали корчить рожи и издавать странные звуки, а судья повторял «Плачь!». Победителем становился младенец, который заплачет быстрее и громче других.

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Соревнования основываются на древнем японском поверье о том, что плач младенца отпугивает злых духов, а ребенок, который много плачет, вырастает здоровым и удачливым. За участие детей в фестивале «Наки Сумо» родители платят до 10 тыс. иен.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего чемпиона сумо завели уголовное дело.