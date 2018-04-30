«Рейнджерс» подтвердили информацию о переговорах с Ковальчуком

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил заинтересованность в переходе бывшего нападающего петербургского СКА Ильи Ковальчука, сообщает «Советский спорт».

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что переговоры с российским хоккеистом уже состоялись.

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«Мы связывались с Ковальчуком. Стоит сказать, что в будущем мы еще раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше», — заявил он.

В текущем сезоне Ковальчук провел 78 матчей и набрал 80 (42+38) очков, а также стал олимпийским чемпионом в составе команды олимпийских атлетов из России.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист не вел переговоров с клубами НХЛ.