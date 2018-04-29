Гимнастка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о разводе с боблеистом Алексеем Зайцевым. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть», — написала спортсменка на своей странице в инстаграме.

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Она отметила, что конкретной причины случившегося нет.

«Просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», — добавила Мустафина.

Алия и Алексей поженились в ноябре 2016 года, а в июне 2017-го у пары родилась дочь Алиса.

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