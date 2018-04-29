Биатлонисты Елисеев и Щербинина сыграли свадьбу

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Анна Щербинина сыграли свадьбу. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как рассказала биатлонистка Галина Нечкасова на своей странице в инстаграме, Елисеев и Щербинина официально поженились 28 апреля.

25-летний Елисеев в прошлом сезоне занял итоговое 38-е место в общем зачёте Кубка мира, а также принял участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. 27-летняя Щербинина — многократная победительница и медалистка этапов Кубка IBU, участница чемпионатов Европы по биатлону.

Ранее сообщалось, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Рико Гросс покинет команду.