Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск на чемпионат Европы

Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщил вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов, слова которого передает ТАСС.

«Сегодня ночью рейсом из Стамбула в Махачкалу прилетели член исполкома UWW-Europe из Украины Дина Харенко и сборная украинских борцов греко-римского стиля.

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Как и большинство сборных, они разместились в санатории «Каспий», где для участников создана настоящая «борцовская деревня», — сказал Брюсов.

Он также сообщил, что сборные по женской вольной борьбе зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полетный план для встречи делегации.

Ранее украинский борец Жан Беленюк сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы в Россию.