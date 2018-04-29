На чемпионате Европы по дзюдо в России пройдет турнир «стенка на стенку»

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик рассказал о командном турнире, который состоится в рамках чемпионата Европы в Екатеринбурге. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Командный турнир в формате «стенка на стенку» — очень захватывающее зрелище, которое мы постараемся сделать ярким и с хорошим призовым фондом — не менее €80 тыс.», — сказал Соловейчик.

Реклама

Командный турнир впервые за долгое время пройдет отдельно от индивидуального. По словам главы EJU, такое решение было принято верно.

«Раньше на чемпионатах командный турнир проходил в последний день соревнований, но 4-5 дней дзюдо подряд для болельщиков — это достаточно тяжело.

Командный турнир — это короткие зрелищные соревнования, они хороши и для спортсменов, и для зрителей. Мы хотим сделать наши соревнования более привлекательными», — добавил Соловейчик.

Чемпионат Европы пройдет в Екатеринбурге 18 июля.

Ранее глава EJU заверил, что организация поддержит украинских спортсменов, которые приедут на европейское первенство.