Европейский союз дзюдо поддержит украинских спортсменов на ЧЕ в России

президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик рассказал, что организация окажет поддержку украинским спортсменам на командном чемпионате Европы, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина решила участвовать за счет привлеченных средств, поэтому есть основания полагать, что дзюдоисты приедут в Екатеринбург. А мы сделаем все, чтобы принять их радушно по всем законам гостеприимства, оказать ребятам максимум поддержки и уважения в нашей стране», — сказал Соловейчик.

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Он отметил, что EJU всегда поддерживал спортсменов независимо от политической ситуации.

«Даже в самые напряженные моменты политических отношений Европейский союз дзюдо помогает командам, которые по финансовым или иным причинам не имеют возможности приехать на соревнования», — добавил глава союза.

Напомним, что министр спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, согласно которому спортсмены не участвуют во всех соревнованиях, проводящихся на территории России.

Чемпионат Европы пройдет в Екатеринбурге 18 июля.