«Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан» в матче НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом матче полуфинала Западной конференции со счетом 123:101. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 15 подобров, 11 передач.
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Другой форвард хозяев Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
Голден Стэйт Уорриорз (Окленд) — Нью-Орлеан Пеликанс (Нью-Орлеан) — 123 : 101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27)