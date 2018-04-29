Вице-президент Союза ММА России прокомментировал победу Емельяненко

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал победу Федора Емельяненко на 49-й секунде боя с американцем Фрэнком Миром. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Ждал, что будет больше борьбы, но Федор провел бой безупречно, без ошибок. Было видно, что перед поединком у Мира был план, но как он вышел в клетку, стало понятно, что все планы стерты. Он не знал, что делать, кроме как занять центр клетки и идти вперед», — сказал Габдуллин.

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Функционер также отметил, что у американца не было сил для сопротивления.

«Потом я увидел, что Мир начал сближаться и опустил руки. Федор воспользовался этим, он провалил Мира «сайд степом» и пробил снизу сбоку. У Мира не было сил, чтобы подняться и защищаться», — добавил он.

Ранее Емельяненко досрочно победил Фрэнка Мира на турнире по ММА Bellator 198 в американском Чикаго.