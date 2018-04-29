Бывший боец MMA Хендерсон назвал Емельяненко легендой

Бывший боец смешанного стиля Дэн Хендерсон рассказал об ожидании боя между россиянином Федором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC Фрэнком Миром. Об этом сообщает «Советский спорт».

«С нетерпением жду момента, когда увижу Федора в клетке. Он настоящая легенда нашего спорта», — написал Хендерсон в своем инстаграме.

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Встреча против Мира станет для Федора второй по счету в компании Bellator.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.

Ранее Емельяненко был вызван в Федеральное бюро расследований США (ФБР) для допроса.