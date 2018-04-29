«Бостон» разгромил «Тампу» в первом матче серии Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал гостевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции со счетом 6:2. Об этом сообщает ТАСС.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рик Нэш и Патрис Бержерон, которые оформили по дублю, а также Брэд Маршан и Джейк Дебраск.

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В составе команды Джона Купера голами отметились защитники Дэн Джирарди и Михаил Сергачев.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 1-й матч

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Бостон Брюинз (Бостон) — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Голы: 0:1 – Нэш (Пастрняк, Бержерон) – 17:11 (5x4),

0:2 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 20:42 (5x5),

1:2 – Джирарди (Пакетт, Хедман) – 22:31 (5x5),

1:3 – Нэш (Крейчи, Пастрняк) – 32:33 (5x5),

2:3 – Сергачев (Пойнт, Гурд) – 33:22 (5x4),

2:4 – Маршан (Макэвой) – 43:32 (5x5),

2:5 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 50:11 (5x5),

2:6 – Дебраск (Маршан, Макэвой) – 53:41 (en)