Российские дзюдоисты стали победителями общего зачета на чемпионате Европы

Сборная России по дзюдо заняли первое место на чемпионате Европы, который прошел в Израиле, сообщает ТАСС.

В активе российской команды восемь медалей, из которых четыре золотые. Также россияне завоевали серебряную награду и три бронзовые.

Чемпионами континента стали Ислам Яшуев (до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг).

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Ранее сообщалось, что серебряным призером в весовой категории свыше 100 кг стал Тамерлан Башаев.

Бронзовые награды выиграли Беслан Мудранов (до 60 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг) и Анастасия Конкина (до 57 кг).