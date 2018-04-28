Керлингисты Комарова и Горячев завоевали серебро чемпионата мира в Швеции
Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев проиграли швейцарской паре Мишель Ягги и Свена Мишеля в финальном матче чемпионата мира в дисциплине дабл-микст, который прошел в Швеции, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 9:6 в пользу швейцарцев.
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Комарова и Горячев выступили на турнира вместе керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
По пути в финал серебряные призеры чемпионата мира заняли третье место в группе, одержал пять побед в семи матчах. В плей-офф россияне одолели норвежскую пару (8:1), шведских керлингистов (8:5) и соперников из Южной Кореи (6:4).