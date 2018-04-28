Сборная России потерпела пятое подряд поражение на Еврохоккейтуре

Сборная России по хоккею уступила национальной команде Швеции во втором матче шведского этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу шведов, сообщает «Советский спорт».

В составе российской команды автором единственного гола стал Алексей Бывальцев, который отличился в середине третьего периода.

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У сборной Швеции шайбы забросили Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильссон.

Для сборной России это пятое подряд поражение на Евротуре при Илье Воробьеве, который исполняет обязанности главного тренера команды.

Следующим соперником россиян в заключительном матче турнира станет команда Чехии. Матч состоится 29 апреля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Еврохоккейтур

Швеция — Россия 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

1:0 — Норман (Янмарк) — 17:31,

2:0 — Пилут (Кемпе) — 33:02,

3:0 — Нильссон — 34:14,

3:1 — Бывальцев (Каблуков) — 53:37