Власти Перми назвали улицу в честь Садырина

Власти Перми приняли решение о присвоении одной из улиц города имени мастера спорта, заслуженного советского и российского тренера Павла Садырина, который родился в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

«Решение о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Ива-1 в честь Павла Садырина было принято членами Общественного совета по топонимике 28 апреля», — уточнили в администрации.

Реклама

Отмечается, что инициатива увековечить имя земляка исходила от местных спортсменов из Центра спортивной подготовки Пермского края.

Раннее сообщалось, что в Московском метрополитене запустят поезд в честь 95-летия ЦСКА.