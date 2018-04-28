Глава ВФЛА просит легкоатлетов не «наступать на грабли»

Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил тренер Виктор Чегин принимает участие в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе в Киргизии. Об этом сообщает «ТАСС».

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин призывает спортсменов не сотрудничать с тренерами, дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил: «Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя «наступать на грабли».

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Он отметил, что ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики

«Акцент делается и на проблемы антидопинга. Вся эта деятельность направлена на одно — восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов. Хочется отметить, что пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет», — объяснил Шляхтин.

Ранее сообщалось, что глава ВФЛА назвал проект с РУСАДА важным шагом на пути к чистой легкой атлетике.