Руководитель делегации объяснил отсутствие Денисенко на юниорском ЧМ по хоккею

Руководитель делегации юниорской сборной России Сергей Черкас объяснил отсутствие в команде нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко на чемпионате мира. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Сначала Денисенко приехал с травмой, потом ее залечил и был готов играть. Но тренерский штаб решил не вызывать его.

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Мы проанализировали турниры, на которых он играл: он регулярно получает 5+20 и пропускает матчи. Денисенко целенаправленно идет наносить травму. Чемпионат мира — короткий. Представьте, что в матче с французами он нанес бы травму сопернику. Пропустил бы еще три игры, был бы скандал», — сказал Черкас.

Главный тренер сборной Александр Зыбин комментировал отсутствие Денисенко на турнире травмой.

«Я спрашивал у Зыбина: «Почему ты не говоришь так, как есть? Ты же открыт». Зачем эта «травма»? Она была, но прошла. Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины», — добавил руководитель делегации.

Два других кандидата в сборную — Андрей Свечников и Александр Хованов, которые могли вместе с Денисенко составить первое звено, по словам Черкаса, не смогли приехать из-за повреждений.

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира, проиграв команде США в четвертьфинале.