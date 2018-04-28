«Торонто» победил «Вашингтон» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете потерпел поражение от «Торонто Рэпторс» в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29). Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком в матче был признан атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил с 32 очками.

Реклама

Форвард «Вашингтона» Маркиф Моррис оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

Разыгрывающий гостей Кайл Лоури сумел набрать 24 очков. Центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Торонто» стал пятым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 6-й матч

Вашингтон Уизардс (Вашингтон) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 92 : 102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29)