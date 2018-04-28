Вратарь «Торонто» Андерсен сыграет за сборную Дании на чемпионате мира по хоккею

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен примет участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, передает ТАСС.

По информации Politiken, Андерсен, который был основным вратарем клуба в текущем сезоне, является главной звездой датского хоккея.

Вратарь не пропустил 91,8% бросков в прошедших матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при коэффициенте надежности 3,76.

Реклама

В последний раз Андерсен выступал на чемпионате мира в составе национальной команды Дании в 2012 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон сыграет в составе сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании.