Зубков не удивлен новыми признаниями Родченкова о допинге в России

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не удивлен новыми откровениями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. По словам Зубкова, он знал, что Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет подтвердить свои заявления по поводу государственной системы поддержи допинга в России.

«Если посмотреть раньше, когда нас совершенно не слушали, то не было предоставлено ни одного доказательства деятельности того же Родченкова, поэтому все эти новости довольно ожидаемы. Но время упущено, потрачены нервы, имидж нас как спортсменов в мире сильно пошатнулся», — заявил олимпийский чемпион в интервью «РИА Новости».

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Зубков надеется, что адвокаты досконально изучат материалы дела и помогут в составлении исков по отстаиванию чести спортсменов из России.

Ранее известный спортивный юрист Сергей Алексеев назвал заявления Родченкова «нечистоплотной игрой».