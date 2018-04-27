«Питтсбург» отыгрался с 0:2 и победил «Вашингтон» в первом матче серии

«Питтсбург Пингвинз» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает «Советский спорт».

Счет открыл форвард «столичных» Евгений Кузнецов на 17-й секунде игры. Увеличил преимущество Александр Овечкин в начале третьего периода. Капитан «Кэпс» первым в команде набрал 100 очков в плей-офф за карьеру.

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«Питтсбург» смог отыграться и выйти вперед за пять минут благодаря шайбам Патрика Хернквиста, Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отличился голевой передачей. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Питтсбурга». Вторая игра пройдет в Вашингтоне 29 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Второй раунд. 1-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:3)

1:0 — Кузнецов (Уилсон, Овечкин) — 00:17

2:0 — Овечкин (Орлов, Уилсон) — 40:28

2:1 — Хернквист (Гюнцель, Шульц) — 42:59

2:2 — Кросби (Хернквист, Гюнцель) — 45:20

2:3 — Гюнцель (Кросби) — 47:48