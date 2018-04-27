Симеоне может быть дисквалифицирован на три матча Лиги Европы

Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на три матча. Об этом сообщает «Советский спорт».

В первом полуфинальном матче Лиги Европы, французский арбитр Клеман Тюрпен удалил защитника мадридцев Шиме Врсалько на 10-й минуте. Через три минуты на трибуну был отправлен Симеоне.

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47-летний аргентинец требовал желтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Люка Эрнандесе и бурно выражал недовольство решениями судьи.

По информации Marca, Симеоне точно пропустит ответный поединок из-за автоматической дисквалификации, а также может быть наказал тремя матчами дисквалификации в случае, если арбитр отразит оскорбления, прозвучавшие в его адрес от Симеоне.

В таком случает наставник «матрасников» пропустит финальный поединок, если «Атлетико» туда попадет.

Первый матч завершился ничьей. Ответный поединок пройдет 3 мая в Мадриде.