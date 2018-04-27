Симеоне может быть дисквалифицирован на три матча Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на три матча. Об этом сообщает «Советский спорт».

В первом полуфинальном матче Лиги Европы, французский арбитр Клеман Тюрпен удалил защитника мадридцев Шиме Врсалько на 10-й минуте. Через три минуты на трибуну был отправлен Симеоне.

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47-летний аргентинец требовал желтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Люка Эрнандесе и бурно выражал недовольство решениями судьи.

По информации Marca, Симеоне точно пропустит ответный поединок из-за автоматической дисквалификации, а также может быть наказал тремя матчами дисквалификации в случае, если арбитр отразит оскорбления, прозвучавшие в его адрес от Симеоне.

В таком случает наставник «матрасников» пропустит финальный поединок, если «Атлетико» туда попадет.

Первый матч завершился ничьей. Ответный поединок пройдет 3 мая в Мадриде.