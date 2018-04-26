Открылось голосование за лучший слоган сборной России на ЧМ-2018

Открылось голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды. Об этом сообщает ТАСС.

На выбор предложено три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

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Итоги голосования болельщиков будут подведены 14 мая. Таким же образом будут выбраны слоганы для остальных участников турнира, которые будут нанесены на автобусы команд.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В мировом первенстве примут участие 32 национальные команды. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня на московском стадионе «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Ранее сообщалось, что в Москве могут запретить нанесение рекламных граффити во время ЧМ-2018.