Вратарь Бобровский не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский получил травму колена и пропустит около шести недель. Информацию подтвердил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.

«Созванивались с Бобровским, Сергей сказал, что серию с «Вашингтоном» заканчивал с травмой колена - мы получили подтверждение, что он травмирован на шесть недель, в течение которых ему запрещено играть в хоккей», — цитирует Давыдова ТАСС.

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Таким образом, голкипер пополнил ряд игроков сборной России, которые не помогут команде на чемпионате мира в Дании. В текущем сезоне Бобровский провел 65 матчей в НХЛ и помог «Коламбусу» попасть в плей-офф.

Напомним, что ранее российский вратарь был номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи», ежегодно вручаемый игроку, являющемуся примером для партнеров на льду.