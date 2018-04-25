«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» на своем поле уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Йозуа Киммих на 28-й минуте встречи. Ответный гол на свой счет записал Марсело в концовке первого тайма, Марко Асенсио вывел команду вперед.

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Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч

Бавария (Мюнхен, Германия) — Реал Мадрид (Мадрид, Испания) — 1:2

Голы: 1:0 – Киммих – 28, 1:1 – Марсело – 44, 1:2 – Асенсио – 57

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.