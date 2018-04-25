Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным

Коммерческий директор Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович рассказал, что вход на финальный матч Кубка России, в котором встретятся «Тосно» и курский «Авангард», будет бесплатным. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли», — сказал Карпович.

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Финальная игра за титул обладателя Кубка России пройдет 9 мая на стадионе «Волгоград-Арена». Начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что проезд на матч для болельщиков из Ленинградской области будет бесплатным.