Полиция арестовала одного из участников беспорядков в Ливерпуле

Британская полиция задержала одного из болельщиков, который причастен к беспорядкам перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой», передает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», правоохранительные органы на данный момент ведут расследование по делу о столкновением фанатов обеих команд накануне игры.

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Отмечается, что инициаторами потасовок стали болельщики итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Салах и Роберто Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.